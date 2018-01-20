الحوثي الإيراني ينهب 65 سفينة و567 قافلة غذائية من مساعدات الشعب اليمني!!

جدَّدت وزارة الخارجية، رصد سلب الميليشيات الحوثية، للمساعدات الإنسانية المُقَدَّمة للشعب اليمني.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أمس الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “الميليشيات الحوثية بدعمٍ من إيران، تفرض حصارًا على بعض المناطق في اليمن مثل تعز وصنعاء”.

وبيَّنت أنَّ “الحوثيين يعطلون وينهبون المساعدات الإنسانية في اليمن، ويتاجرون بها في السوق السوداء في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم”.

وكشفت وزارة الخارجية، ما عطّلته الميليشيات الحوثية من مساعدات خلال الفترة من نيسان/أبريل 2015 إلى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، والتي تمثّلت في “65 سفينة إغاثية في ميناءي الحديدة وصليف، و567 قافلة إغاثية”.

وأكّدت أنَّ “الانتهاكات في آخر أربعة أشهر في 8 محافظات يمنية، تمثّلت في نهب 6315 سلة إغاثية، والمتاجرة بها في السوق السوداء”، لافتة إلى أنَّ “ذلك يأتي فضلًا عن مصادرة 363 شاحنة غذائية”.