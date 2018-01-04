الخارجية الأميركية: نريد تغييرًا حقيقيًا في إيران

المواطن - متابعة

أكدت الخارجية الأميركية أنها لا تريد ثورة في إيران لكنها تريد تغييرًا حقيقيًا فيها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وعد الشعب الإيراني بدعم أميركي غير مسبوق لكنه لم يحدد موعده.

ومنذ اشتعال المظاهرات في إيران أعلنت أميركا أنه حان وقت التغيير في إيران.

وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إيران في غضون يومين مقبلين، حسب ما أعلنته ممثلة الخارجية الأمريكية، هيزير نوريت. وقالت نوريت في مقابلة، بثتها قناة فوكس نيوز اليوم: آمل أنه في غضون يومين مقبلين يعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وفيه ستتوجه الولايات المتحدة بنداء إلى دول أخرى لتقديم الدعم للشعب الإيراني







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