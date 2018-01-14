الخدمة المدنية تحذر المتقدمين على الوظائف التعليمية من 3 مخالفات

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الخدمة المدنية المتقدمين للمطابقة على الوظائف التعليمية من مخالفة القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

أوضحت الخدمة المدنية أن من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف.

وأشارت الخدمة المدنية إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت صباح اليوم الأحد في استقبال المدعوين لمطابقة بياناتهم للرجال من المتقدمين على الوظائف التعليمية، والمعلن عنها في العشرين من الشهر الحالي على موقع الوزارة الإلكتروني والبالغ عددها 1464 وظيفة، وذلك من خلال فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والذي يستمر حتى الساعة 3 عصرا من يوم الثلاثاء القادم، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات، والحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي، والحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

على الجانب الآخر بدأت وزارة الخدمة المدنية أيضا اليوم الأحد في استقبال طلبات التقديم للوظائف النسائية والبالغ عددها ( 1493) وظيفة عبر نظام جدارة، والذي يستمر التقديم عليها حتى مساء الأربعاء القادم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :