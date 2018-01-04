الخدمة المدنية تعلن 2957 وظيفة تعليمية مساء اليوم

الخدمة المدنية تعلن 2957 وظيفة تعليمية مساء اليوم

2018/01/04
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2345
0
طباعة
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية للرجال والنساء وعددها 2957 وظيفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف: سيتم بإذن الله تعالى الإعلان عن الوظائف التعليمية (للرجال والنساء) والبالغ عددها 2957 وظيفه مساء اليوم والتقديم عليها اعتبارا من الأحد القادم للرجال والأحد الذي يليه للنساء ، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد .

وكان المنيف أعلن في وقت سابق انه تم التنسيق مع وزارة التعليم بشأن الإعلان عن أكثر من 2900 وظيفة تعليمية للرجال والنساء.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :