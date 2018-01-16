الخدمة المدنية توضح سبب تكرار أسماء المعينين في الوظائف التعليمية‎

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، سبب تكرار أسماء بعض المعينين في الوظائف التعليمية.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، على تغريدة أحد المواطنين بخصوص تكرار أسماء المعينين في الوظائف السابقة في شهر 12، وظهور أسمائهم في الوظائف الحالية، بقوله: إن هناك أسماء تمت دعوتها في الإعلان التعليمي السابق، ولم يطابقوا بياناتهم أو لم يكملوا إجراءات ترشيحهم النهائية فيحق لهم التقديم على الإعلان التعليمي الحالي.‎

يذكر أن أحد المغردين قد تساءل عبر “تويتر” حول سبب تكرر أسماء المعينين في الوظائف السابقة في شهر 12، وظهور أسمائهم في الوظائف الحالية؟ وهو ما أوضحه متحدث الخدمة المدنية حمد المنيف.







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