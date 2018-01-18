الخضيري: الخميس غرة جمادى الأولى

المواطن- الرياض

أكد مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، عبدالله محمد الخضيري، ‏أن ربيع الآخر اكتمل 30 بيوم الأربعاء والخميس غرة جمادى الأولى؛ حسب الرؤية.

وكتب الخضيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “ربيع الثاني اكتمل ثلاثين بيوم الأربعاء وغدًا الخميس غرة جمادى الأولى حسب الرؤية وتقويم أم القرى وأيام البيض الثلاثاء 13 والأربعاء والخميس”.

وفي سياق آخر، كشفت الأرصاد، توقعاتها للطقس خلال الأيام المقبلة، حيث أوضحت أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بتقلبات جوية تبدأ من يوم الجمعة المقبل، إلى يوم الأحد.

وتابعت الأرصاد أن التقلبات الجوية تشهد تشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب ووسط المملكة، متوقعة أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ ساعة، لتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل)، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة يوم الجمعة لهطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كذلك على مناطق عسير والباحة وجازان.

وتابعت أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من مساء يوم الجمعة على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم على وسط وشرق المملكة، حيث يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).







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