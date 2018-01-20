الخطوط الحديدية تعتذر عن سقوط جسر فوق سائق قطار شحن

المواطن - الرياض

عبَّرت الخطوط السعودية عن أسفها بخصوص سقوط بلاطة عرضية بأحد الجسور على قطار شحن وإصابة سائقه.

وقالت الخطوط الحديدية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على تويتر: تأسف الخطوط الحديدية عن واقعة سقوط بلاطة عرضية لأحد الجسور الخرسانية (تحت الإنشاء) أثناء تركيبها من قِبَل أحد المقاولين على أحد قطارات الشحن أثناء مروره على الخط الحديدي رقم (٢) عند الكيلو (٣٧) في رحلة مجدولة من الرياض إلى الدمام صباح اليوم.

وأضافت: باشرت الجهات المختصة الواقعة فور حدوثها، وتم إسعاف قائد القطار الذي تعرض لإصابات طفيفة، وتم إغلاق الخط الحديدي لإزالة البلاطة الساقطة، وتحريك القطار، والتحقق من سلامة الخط؛ تمهيداً لاستئناف التشغيل في أقرب وقتٍ ممكن، وحمداً لله على سلامة الجميع.







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