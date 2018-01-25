الدريس للمرور: غرّم المواطن ورحّل الوافد المخالف لن يجرؤ بعدها أحد على انتهاك القانون

المواطن ـ رقية الأحمد

أكّد الكاتب إدريس الدريس، أنَّ ضعف تطبيق نظام العقوبات المروري جرّأ حتى الوافدين، بمختلف جنسياتهم، على انتهاك الطرق وأنظمة السير.

وأوضح الدريس، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الخميس 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنّه “كما هو بديهي فإن من أمن العقوبة أساء الأدب، فيا مرورنا العزيز، عاقب وغرم المواطن وقم بترحيل الوافد ليعتدل الأمر وليكن لنا في نظام دبي المروري خير قدوة”.

جاء ذلك تعقيبًا من الكاتب والإعلامي إدريس الدريس، على توقيف مقيم في جدة، إثر قيادته على الرصيف، معرّضًا حياة المارّة المشاة للخطر.

واتّفق المدوّنون مع الدريس، موضّحين أنَّ “بعض المواطنين لا يطبقون القانون، فهناك من يراوغ على الطرق السريعة، وآخرون يعطّلون الالتفاف يمين لأنه يريد فرض سيطرته”.

وأشاروا إلى أنَّ “المواطن لو طبق القانون، يغصب الأجنبي على احترامه”، لافتين إلى أنَّ “غالبية المواطنين يلتزمون بالقوانين المرورية في الخارج، حين يسافرون، لكنّهم لا يفعلون ذلك في الوطن”.







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