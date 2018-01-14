الدفاع المدني يعلن توفر وظائف شاغرة للمواطنين برتبة جندي .. هنا الرابط

المواطن - سعيد آل هطلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن توفر وظائف شاغرة برتبة (جندي) لخريجي الثانوية العامة بجميع أقسامها، والثانوية الصناعية والتجارية أو ما يعادلها، ومعهد العمارة والتشييد.

وأوضح الدفاع المدني أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 1439/5/4 حتى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 1439/5/8، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي (هنا).

وأضافت مديرية الدفاع المدني أنه يشترط في المتقدمين ما يلي:

أن يكون المتقدم مواطناً سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى مِن شرط المنشأ مَن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن لا يقل سن المتقدم عن (17 عاماً) ولا يزيد على (30 عاماً) حسب بطاقة الأحوال عند التقديم للخدمة العسكرية على أن تكون البطاقة سارية الصلاحية.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية ولا يقل طول المتقدم عن 168 سنتيمتراً، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب لائحة اللياقة الطبية للمتقدمين للالتحاق بالسلك العسكري.

واشترطت الدفاع المدني أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية.

أن لا يكون المتقدم متزوجاً من امرأة غير سعودية.

أن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول.

يلتزم المتقدم بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة مهما كانت الظروف وفقاً لما يُحتمه عليه الواجب وحاجة العمل.

يلتزم المتقدم بعد تعيينه بمباشرة العمل في الجهة المعين بها وعدم السماح للغير كائناً مَن كان بالتقدم بطلب نقله مهما كانت المبررات، وأي طلب لا يصدر منه لا يمثله ولا يعتد به، ويلتزم بحصر مطالبته في ما يخص العمل من خلال المراجع المختصة.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قِبَل جهة الاختصاص.

وأضافت مديرية الدفاع المدني أنها تشترط على جميع المتقدمين إجادة السباحة لكافة الوظائف المعلن عنهادُوار علماً أن هناك اختبار سباحة للمتقدمين في كافة التخصصات ضمن إجراءات القبول.

ونبهت مديرية الدفاع المدني إلى أنه سيتم استبعاد أي متقدم يتضح عدم صحة المعلومات التي قام بإضافتها في سجل القبول بالإنترنت، وأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية، إذ يخضع طلب القبول لمعايير المفاضلة، وأن العمل سيكون في أي مكان من مواقع الدفاع المدني حسب الشاغر الملائم لتخصص المتقدم.

كما ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس المعايير المحددة من اللجنة الإشرافية للقبول والتسجيل، وإجادة السباحة لا تتطلب توفر شهادة ولا يمكن إضافتها في حقول الدورات.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة (جندي) على الرابط التالي (هنا).







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