الذهب إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

المواطن - متابعة

واصلت أسعار الذهب صعودها لأعلى مستوى في 4 أشهر وخامس أسبوع من المكاسب مع هبوط الدولار الأميركي أمام اليورو، بفعل اتفاق لتشكيل ائتلاف سياسي في ألمانيا.

وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي، مواصلًا اتجاهًا صعوديًّا يدعمه نقص في الإمدادات وزيادة في الطلب من صناعة السيارات لاستخدامه في أجهزة تنقية العادم في المركبات التي تعمل بالبنزين.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1338.39 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1339.31 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

وينهي الذهب على مكاسب قدرها 1.4% في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ إبريل. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.9 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1334.90 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب: إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات على إيران المرتبطة بالاتفاق النووي لإعطاء واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح “عيوب مروعة” في الاتفاق المبرم في 2015.







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