الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الـ5

المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر حيث ساعد هبوط الدولار على قيادة المعدن الأصفر صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1328.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1330.34 دولار للأوقية. والمعدن الأصفر مرتفع 0.7% هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ تلك التي انتهت في 14 أبريل نيسان. وزادت المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1329 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمائة في التعاملات الفورية إلى 17.11 دولار للأوقية، والفضة على مسار تسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع بانخفاض نسبته 0.6%منذ بداية الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.7% ليلامس أعلى مستوياته منذ 11 سبتمبر عند 991.40 دولار للأوقية.

ويتجه البلاتين إلى تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي بارتفاع نسبته 1.9 بالمائة منذ بداية الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1088.50 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1075.50 دولار للأوقية، يوم أمس.







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