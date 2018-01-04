الذهب يسجل أكبر خسارة ليوم واحد في 3 أسابيع

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مسجلة أكبر خسارة ليوم واحد في حوالي ثلاثة أسابيع، مع تعرض الاستثمارات في الأصول المسعرة بالعملة الأميركية لضغوط من صعود الدولار.

ودفع تراجع الدولار في أواخر ديسمبر، الذهب للصعود بشكل حاد؛ مما أدى إلى مخاوف من موجة مشتريات مبالغ فيها في المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.66% إلى 1309.43 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، مواصلًا التراجع من ذروة سجلها في وقت سابق بلغت 1321.33 دولار.







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