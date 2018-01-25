الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تكشف حقيقة حسابات الشيخ السديس على مواقع التواصل

أعلن المتحدث الرسمي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد بن محمد المنصوري، أنَّ الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لا يملك أيَّ حسابات على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأوضح المنصوري، عبر موقع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الرسمي، اليوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ ما يُنسب للشيخ السديس من خلال حسابات تحمل اسمه على مواقع التواصل ليس صحيحًا.

وبيّن أنَّ “ما يصدر عن السديس يمكن الحصول عليه من موقع الرئاسة على الشبكة العالمية للمعلومات، أو حساب الرئاسة على تويتر”.