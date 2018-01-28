الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات ضد الميليشيا الانقلابية في صعدة

المواطن - الرياض

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش اليمني في المعارك ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وشدد الرئيس اليمني في اتصال هاتفي تلقاه من محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية من أجل تحرير المحافظة وتخليصها من الميليشيا الإيرانية واستتباب الأمن والاستقرار فيها.

وأكد تقديم أوجه الدعم العسكري لقوات الجيش لتحقيق مزيد من الانتصارات، مثمناً في الوقت ذاته دور تحالف دعم الشرعية في اليمن ومواقفهم البطولية إلى جانب إخوانهم من قوات الجيش اليمني.







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