الرباعي متمسك بالمطالب الـ 13 وتخلي قطر عن دعم الإرهاب

شدد وزراء خارجية الدول الداعية لمواجهة الإرهاب القطري على موقفهم السابق الذي يقضي بتخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والاستجابة للمطالب السابقة كشرط لعودة العلاقات معها.

وعقد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتماعاً تشاورياً اليوم 22 يناير الجاري على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزراء الخارجية استعرضوا خلال الاجتماع الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، والتي تستهدف تقويض مصالح الدول الأربع وأمنها القومي، حيث أكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض وتمسكهم بالمطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه.

كما أوضح أبو زيد، أن الوزراء الأربعة ناقشوا أيضاً عدداً من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، حيث أكدوا على تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي، أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الأربع، كما أكدوا على استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم حمايةً للأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة.