الرياضية السعودية تعتذر للهلال.. وتؤكد: التغريدة لا تُعبر عن رأي القناة

المواطن - مروة نبيل

قامت إدارة القنوات الرياضية السعودية، بإصدار بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، من أجل الاعتذار إلى نادي الهلال على التغريدة التي تم نشرها، أمس الأحد، وأثارت جدلًا واسعًا.

وجاء في البيان: “إيمانًا من القنوات الرياضية السعودية برسالتها الإعلامية، وبتوجه هيئة الإذاعة والتلفزيون في صناعة واجهة إعلامية مشرفة للمملكة العربية السعودية، وتقديرًا منها لكافة الجماهير الرياضية السعودية بكافية ميولها، تتقدم القناة الرياضية السعودية باعتذارها لإدارة وجماهير نادي الهلال عن التغريدة التي نشرت من حساب القناة في تويتر”.

وأضاف بيان القنوات الرياضية السعودية: “وتؤكد بأن التغريدة كانت اجتهادًا فرديًّا من أحد معدي البرنامج، والتي لا تُعبر عن رأي القناة ولا تُمثلها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا المحتوى مستقبلًا، وتؤكد احترامها للأندية السعودية عمومًا ولنادي الهلال على وجه الخصوص”.

وكان حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على “تويتر”، قد نشر استفتاءً عن أكثر اللحظات جنونية في عام 2017، وكان من بينها هدف أوراوا في مرمى الهلال خلال نهائي دوري أبطال آسيا، وقام بحذف التغريدة، واعتذر عنها، كما وعد بإحالة المتسبب فيها للتحقيق.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، كان قد نشر صورة الاستفتاء وعليه علامات الاستفهام والتعجب، ثم قام بنشر اعتذار حساب القنوات الرياضية السعودية.







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