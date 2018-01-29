الرياض تحتضن ملتقى الطب التجميلي

المواطن- الرياض

افتتح ظهر اليوم وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز الحمية واللياقة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وكان في استقبال راعي الحفل فور وصوله رؤساء اللجان المنظمة والأطباء والمسؤولين عن المراكز الطبية المشاركة، ثم جرت مراسم الافتتاح، وتوجه الضيف لمقر الحفل، وتم استعراض تاريخ الطب التجميلي في المملكة ومدى حاجة السوق السعودي للمزيد من المتخصصين، لتغطية الطلب المتزايد من الجنسين، وعقب ذلك كُرمت الجهات المشاركة.

وفتح الملتقى أبوابه للزوار، ثم انطلقت الجلسات العلمية لنخبة من الأطباء والتي تتمحور حول عالم طب التجميل وجراحات السمنة بمختلف التخصّصات.

ويضم الملتقى أجنحة عرض خاصّة بتلك الأسماء الطبية المتميزة بما يبرز للزوّار حجم التميز والتجارب الطبية الناجحة والنوعية لأولئك الأطباء في مختلف مجالات الطب التجميلي.

ويتطلع الزوّار إلى الملتقى بوصفه الحدث الأضخم في المملكة الذي يجمع كل الخيارات والخبرات والتجارب في مكان واحد، ويمثل الفرصة الأبرز للمستشفيات والعيادات، إضافة إلى الأطباء المتميزين وذوي النجاحات والتجارب الرائدة.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للملتقى مختلف المعلومات وطريقة الاتصال، ويفتح الملتقى أبوابه مجانًا للزوّار ليمثل منصّة اللقاء الأضخم بين الباحثين عن الخدمات التجميلية المتميزة وإبرازًا للجهات الطبية المؤمنة بتميزها وتميز خدماتها وموثوقيتها العالية.

يشار إلى أن ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز الحمية واللياقة يقام خلال الفترة من 29- 31 يناير الجاري بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.







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