الريال يتخذ هذا القرار للتعاقد مع نيمار

الريال يتخذ هذا القرار للتعاقد مع نيمار

2018/01/14
الساعة 2:18 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

سبق لنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي .

وقالت صحيفة ELLARGUERO  الإسبانية إن فلورنتينو بيريز رئيس الريال يريد ضم نيمار لإنقاذ الموسم الكارثي للنادي الملكي في الفترة الحالية .

ويخطط الريال لبيع البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان وزيادة العرض المالي للتعاقد مع نيمار في الفترة المقبلة .

وكان نيمار انتقل إلى الدوري الفرنسي في صيف العام الماضي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو .


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