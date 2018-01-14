الريال يتخذ هذا القرار للتعاقد مع نيمار

المواطن - محمد سمعة

سبق لنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي .

وقالت صحيفة ELLARGUERO الإسبانية إن فلورنتينو بيريز رئيس الريال يريد ضم نيمار لإنقاذ الموسم الكارثي للنادي الملكي في الفترة الحالية .

ويخطط الريال لبيع البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان وزيادة العرض المالي للتعاقد مع نيمار في الفترة المقبلة .

وكان نيمار انتقل إلى الدوري الفرنسي في صيف العام الماضي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :