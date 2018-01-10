الزعبي تورَّط بتهريب المخدرات فحُكم عليه بالقتل تعزيراً في الجبيل

المواطن - واس

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في مُهرِّب مخدرات بمحافظة الجبيل في المنطقة الشرقية.

وجاء في نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / خالد عبدالله محمد الزعبي – سوري الجنسية -، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إلية بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / خالد عبدالله محمد الزعبي اليوم الأربعاء الموافق 23/ 4 /1439هـ، في المنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره – والله الهادي إلى سواء السبيل.







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