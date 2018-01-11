الزكاة والدخل: جميع المنتجات المستوردة تخضع لضريبة القيمة المضافة

المواطن – وليد الفهمي – جدة

أكدت هيئة الزكاة والدخل أن جميع السلع التي تدخل إلى أراضي المملكة العربية السعودية مقيدة بنظام فرض الضريبة حسب ما هو معمول به منذ بداية العام 2018 .

وقال حساب خدمة العملاء في رد منه حول استثناء بعض المنتجات الخارجية ” المستوردة ” من فرض الضريبة المضافة من عدمه: “عزيزي العميل، تضاف ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم أخرى”.

وكانت الزكاة والدخل قد أوضحت أنه يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة مع قيمة السلعة المستردة في حالة الاسترجاع للمحال التجارية المسجلة.







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