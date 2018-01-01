السجن وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، أن إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، والآداب العامة، يعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة.

وكتب الحساب الرسمي للنيابة العامة على “تويتر”، أن “إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، والآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال”.

وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من أن تضمين أيّ محرر خاتم، أو توقيع، أو بصمة، أو علامة، أو طابع، لا أصل له، أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه، يُعَدّ جريمة تزوير.

ولفتت إلى أن هذا بحسب المادة 2 من قانون جرائم التزوير.







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