السعوديات يُشدن بالحضور النسائي في مباراة الأهلي والباطن

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت السعوديات مع الحضور النسائي المميز لمباراة الأهلي والباطن ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وشهد هاشتاقا “الأهلي الباطن” و”الشعب يرحب دخول النساء للملاعب” على “تويتر”، تفاعلًا كبيرًا من السعوديات قبل انطلاق المباراة وبعدها أيضًا، من أجل الإشادة بالتنظيم العالي لدخول العائلات إلى ملعب الجوهرة.

وقالت الأميرة ريم بنت بندر: “معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة، أشكركم جميعًا على جهودكم ودعمكم الدائم. الْيَوْمَ أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى.. تعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعًا لخدمة وطننا وأفراده”.

وعلَّقت الإعلامية سميرة مدني على حضور العائلات للملاعب، قائلة: “حضور مُبهِج وحضاري للمرأة السعودية في ملعب الجوهرة لأول مباراة في تاريخ السعودية المجيد تحضرها النساء دام عزك يا وطن”.

وشددت “ريم” على التنظيم المميز لدخول العوائل إلى ملعب الجوهرة، وقالت: “شكرًا هيئة الرياضة، شكرًا لجنة منظمي ملعب الجوهرة كل حركة كانت الجماهير من العوائل منظمة سهلة (وأما بنعمة ربك فحدث)”.

وكتبت “شام” قبل بداية المباراة: “ولأول مرة بالتاريخ – إلى الجوهرة أخيرًا حشوف الأهلي ع الواقع وحقيقة وأشعر ذلك الإحساس الجمييل. إن شاء الله ما دوخ من الصدمة والفرحة. ويا رب وفق الأهلي اليوم”.

وبعد نهاية مباراة الأهلي والباطن بفوز الراقي بخماسية نظيفة؛ ما دفع النساء للتفاعل على “تويتر”، وتأكيدهن أن مشاهدة العائلات للقاء من الملعب كان بمثابة الفأل الحسن على النادي الأهلي، الذي تألق وفاز باكتساحٍ.







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