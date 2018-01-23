السعودية في اليمن.. تبرّعات سخيّة وإغاثة إنسانية في الداخل والخارج

المواطن ـ رقية الأحمد

تواصل المملكة العربية السعودية، ومن باب مسؤوليتها الإنسانية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توفير الدعم الكامل لليمنيين، داخل بلادهم وخارجها.

اليمنيون في قلب اهتمام السعودية:

ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجًا متكاملًا لتقديم الخدمات الإنسانية والأساسية للاجئين اليمنيين في جيبوتي بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتضمن البرنامج وجبات جاهزة للأكل وسلالًا غذائية ومستلزمات طبية وعلاجية، فضلًا عن تجهيز الميناء لاستقبال اللاجئين بالتعاون مع الحكومة الجيبوتية.

وتولى المركز تركيب أجهزة تبريد في صالات القدوم الخاصة باليمنيين في ميناء جيبوتي، لتخفيف حرارة الجو وتوفير أماكن الإيواء بكامل مستلزماتها، وتقديم السلال الغذائية ومياه الشرب لألفي عائلة يمنية لاجئة بمخيم أبخ.

ووصلت طائرة مساعدات وأدوية ومستلزمات طبية تحمل عشرة أطنان تم توزيعها على مستشفيات بلتي (دار الحنان) ومستشفى أبخ.

تبرّعات سخية تجاوزت الـ130 ألف سلّة غذائية:

ونفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة في اليمن تضمنت 130 ألف سلة غذائية، تماشيًا مع المساعدات الضخمة التي قدمتها المملكة لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.

كما قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في شهر رمضان الماضي، العديد من وجبات الإفطار والسحور للعالقين في منفذ الوديعة، حيث وزع المركز يوميًّا 8000 وجبة، موزعة بين 6000 وجبة ساخنة و2000 وجبة جافة.

القوّات الجوية الملكية تنقل الإغاثة السعودية لليمن:

وأمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية لنقل المساعدات من مستودعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة شرورة إلى محافظة عدن في اليمن، والتي شملت:

الطائرة الأولى وتحمل عشرين طنًّا من المواد الغذائية.

الطائرة الثانية وتحمل على متنها أكثر من 10 أطنان من المواد الغذائية.

الطائرة الثالثة وخصصت للمواد والمستلزمات الطبية وأدوية مرضى السرطان بحمولة 12 طنًّا.

الطائرة الرابعة وتحمل 10 أطنان من المستلزمات الطبية لمرضى الفشل الكلوي.

الطائرة الخامسة وتحمل 12 طنًّا من المستلزمات الطبية.

الطائرة السادسة وتحمل 11 طنًّا من المواد الغذائية.

الطائرة السابعة وتحمل 10 أطنان من المستلزمات والمواد الطبية.

الطائرة الثامنة وتحمل 8 أطنان من حليب الأطفال.

الطائرة التاسعة وتحمل 10 أطنان من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

الطائرة العاشرة وتحمل 10 أطنان من المساعدات الطبية.

الطائرة الحادية عشرة وتحمل 11 طنًّا من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

الطائرة الثانية عشرة التي وتحمل 10 أطنان من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

الطائرة الثالثة عشرة وتحمل 10 أطنان من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

الطائرة الرابعة عشرة وتحمل 8 أطنان من المواد الإغاثية.

وتمضي المساعدات السعودية إلى اليمن من كل اتجاه وصوب، جوًّا وبرًّا وبحرًا، حيث وصلت إلى ميناء عدن:

سفينة محملة بـ3540 طنًّا من المواد الغذائية والطبية تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بحمولة 100 ألف سلة غذائية بوزن 3000 طن، و450 طنًّا من التمور، إضافة إلى 90 طنًّا من المستلزمات الطبية.

سفينة احتوت على 4500 طن من مختلف المواد الغذائية والمعدات الطبية والمولدات الكهربائية لإنارة بعض المواقع الصحية.

تخصيص مبلغ 270 ألف ريال سعودي مساهمة في مكافحة حمى الضنك في عدن وحضرموت، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.

تجهيز عدد 4 مستوصفات طبية بتكلفة تفوق مليون ريال سعودي.

وعبر الشاحنات 225 طنًّا من المواد الغذائية والتمور سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على متن 18 شاحنة.

تأهيل مستشفيات اليمن ودعمها:

ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة وتأهيل المستشفيات داخل اليمن عبر برامج منظمة للنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات اليمنية، حيث دعا الأطباء اليمنيين داخل اليمن وخارجه الراغبين بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في اليمن، إلى التواصل معه، وفق التخصصات الجراحية أو الفرعية، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العيون، وجراحة العمود الفقري، وجراحة العظام، وجراحة المخ والأعصاب، والعناية المركزة، وطب الطوارئ، وجراحة التجميل، بالإضافة إلى الطواقم المساندة.

كما دعا المركز الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة ذات العلاقة إلى الإسهام في تنفيذ هذه البرامج التي تهدف لتقديم الخدمات العلاجية للشعب اليمني.







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