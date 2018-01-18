السعودية للكهرباء تجذب اهتمام حاكم دبي بمشاريعها للطاقة المتجددة

اطَّلع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الإماراتيين، على أعمال ومشاريع الشركة السعودية للكهرباء ضمن جناح المملكة في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يُقام خلال الفترة من 25 ربيع الثاني إلى 3 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 13 – 20 يناير 2018م.

ويشارك في المعرض، الذي تناول موضوعات بارزة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، عدد كبير من قادة الفكر وصُناع السياسات وكبار رجال الطاقة والصناعة.

وتستعرض “السعودية للكهرباء”، خلال مشاركتها ضمن وفد المملكة، عددًا من التجارب والمشاريع المهمة في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، في معرض خاص ضمن الجناح السعودي، إضافةً إلى أربع أوراق علمية وجلسة رئيسة تحت عنوان “برنامج الطاقة المتجددة في السعودية”، ومثلها الأستاذ أسامة بن عبدالوهاب خوندنة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”.

وتناولت الجلسة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة ضمن البرنامج الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وآليات وسياسات تنفيذ مشاريعها وتشغيلها، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها، والتمويل، ودور المشتري الرئيس.

وتناولت ورقة العمل الأولى، التي قدَّمها المهندس عبدالمحسن الخلف:

برنامج التحول الإستراتيجي المتسارع.

دوره في نقل الشركة إلى مرحلة مهمة من منافسة الشركات العالمية والمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي.

مراحل البرنامج منذ انطلاقه في عام 2014م.

ما تم تحقيقه من إنجازات.

البدء في المرحلة الثانية “نما”، وهي المرحلة التي تهدف إلى الاستدامة، وتركز على التقنيات الذكية، والكفاءة، وتطوير خدمات المشتركين.

أما ورقة العمل الثانية، والتي قدَّمها المهندس شافي الحصين، فقد تناولت تجربة الشركة الخاصة بـ”المساجد الخضراء” التي تهدف إلى تطوير وتركيب أنظمة للخلايا الشمسية لتزويد المساجد بالطاقة الكهربائية، ضمن توجُّه الشركة في الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع فيها على حساب الطاقة الكهربائية التقليدية، بعد تجربة الشركة الناجحة في أحد مساجد حطين بالرياض، والذي يعمل بالطاقة الشمسية بشكل جزئي.

ويستعرض جناح “السعودية للكهرباء” مشاريعها وخططها في مجال الطاقة المتجددة، وتوجهات الشركة في مجال استخدام ونقل التقنيات الحديثة، والشبكات الذكية، وكفاءة وموثوقية الطاقة الكهربائية، والفرص الاستثمارية في هذه المجالات، لاسيّما أنَّ أسبوع الاستدامة يحظى بحضور دولي كثيف من قِبَل متخصصين وخبراء ومُصَنِّعين ومستثمرين.

وتشارك “السعودية للكهرباء” في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018م ضمن وفد المملكة، فيما يضم الجناح السعودي محاضرات وجلسات نقاشية متخصصة حول الطاقة المتجددة ومستقبلها، وكفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة، والتدوير، والموارد المائية، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، وتوطين قطاع الكهرباء والخدمات المرتبطة به، والطاقة الشمسية ومنظومة القيمة المرتبطة بها.