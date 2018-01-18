السفير آل جابر يبحث في عدن خطة العمليات الإنسانية في اليمن

المواطن - الرياض

بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع رئيس وزارء اليمن في قصر معاشيق في عدن العاصمة اليمنية المؤقتة.

وكان السفير آل جابر وصل إلى عدن في أول مرة منذ تعيينه سفيراً للمملكة.

وقال السفير آل جابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: في عدن برفقة مجموعة من الخبراء والمهندسين السعوديين للقاء رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته للتشاور ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وجاءت الزيارة في أعقاب وضع المملكة وديعة مالية بقيمة مليارَي دولار لإنعاش الاقتصاد اليمني الذي شهد تدهوراً خلال الأيام الماضية.







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