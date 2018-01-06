السلمي: بدل غلاء المعيشة في المملكة يعادل 50% من متوسط رواتب إيران

المواطن ـ رقية الأحمد:

كشف الخبير في الشؤون الإيرانية، الدكتور محمد السلمي، أنَّ بدل غلاء المعيشة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت 6 كانون الثاني/يناير الجاري، والذي تقدّر قيمته بـ 1000 ريال شهريًا، يعادل 50% من متوسّط الرواتب في إيران.

ورأى السلمي، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، من خلال مشاركة له في وسم “كلنا سلمان كلنا محمد”، الذي تصدّر الأكثر تداولاً في السعودية عقب الأوامر الملكية، أنَّ “القطاع الخاص يجب أن يتفاعل مع الأوامر الملكية، لتستفيد كافة شرائح المجتمع”.

يذكر أنَّ الشعب الإيراني، خرج في مظاهرات عارمة، هزّت أركان نظام الملالي، على مدار الأيام العشر الماضية، إثر تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، لاسيّما أنَّ الهوّة بين رواتبهم والأسعار تصل إلى 60%، في حين ينفق الولي الفقيه مقدّرات الدولة، على دعم الميليشيات الإرهابية، في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ساعيًا نحو تصدير ثورته المزعومة.







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