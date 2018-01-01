السلمي: نظام الملالي يتهرب من المسؤولية ويحاول شيطنة الانتفاضة

المواطن - الرياض

رد الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية على اتهامات نظام الملالي للمملكة بالوقوف خلف المظاهرات الإيرانية بالقول إن النظام الإيراني يتهرب من المسؤولية ويحاول شيطنة الانتفاضة الشعبية وتخوين المواطنين الجياع.

وأضاف السلمي في سلسلة تغريدات عبر تويتر: سياسة العدو المتربص لن تقنع شخصًا خرج جائعًا يردد نريد رغيف خبز.. هناك عجز كبير ومساع لإعمال العنف وهذا قد يخيف النخب ولكن ليس الجائع.

ولفت إلى أن روحاني لا يزال ذهنه مشغولاً مع الاتفاق النووي والغرب، يقول قبل لحظات إن هذه المظاهرات هي معادلة (هزيمة-هزيمة) لجميع الأطراف، طبعًا على غرار مفهوم “فوز-فوز” الذي يكررها ظريف عند الحديث عن الاتفاق النووي.

ولفت السلمي إلى أن نظام الملالي عاجز حتى هذه اللحظة عن تقديم حلول للمظاهرات التي اشتعلت في العديد من المدن خلال الأيام الماضية.

وقال السلمي في تغريدة له عبر موقع تويتر: الأوضاع في تصاعد مستمر ويبدو أنها لم تصل الذروة بعد والنظام عاجز عن تقديم حلول حتى اللحظة.

وأضاف أن النظام الإيراني اعترف بـ ١٢ قتيلاً ، ولكن البعض يتحدث عن أرقام أكبر من ذلك.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد اعترف بسقوط 12 قتيلًا في المظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد منهم 10 ضحايا يوم أمس الذي كان الأشد عنفًا ودموية في المواجهات.

ودفع نظام الملالي بقوات الباسيج المعروفة بدمويتها وعنفها إلى الشارع لمواجهة المدنيين بعد أن فشلت الشرطة في التعامل معهم.

ويتابع العالم بشكل رئيسي الأحداث الواقعة في إيران بالوقت الحالي، لا سيما ما يتعلق منها بالتعامل الغاشم لقوات الأمن الإيرانية التابعة للحرس الثوري، حيث علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، على التظاهرات الحاشدة التي تغزو الشوارع الإيرانية لليوم الرابع على التوالي في العديد من المدن، من بينها العاصمة طهران، تنديدًا بنهب نظام الملالي ثروات البلاد وأموالها لدعم العناصر والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى مواصلته برامج تطوير أنظمة الصواريخ الباليستية.

وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع تويتر: “احتجاجات كبيرة في إيران، أخيرا أصبح أفراد الشعب حكماء لمعرفة كيف أموالهم وثرواتهم قد تمت سرقتها وإهدارها على الإرهاب، يبدو أنهم لن يأخذوها بعد الآن”.







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