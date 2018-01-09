السهلاوي متحدثًا إلى آل الشيخ: هذه مشكلتي في النصر .. والأخير يرد

المواطن - محمد سمعه

كشف محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر والمنتخب السعودي، عن مشكلته بسبب تأخر رواتبه أمام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتحدث السهلاوي لآل الشيخ خلال تواجد الأخير في حلقة الأمس من برنامج كورة قائلاً: أتحدث عن مشكلة تأخر رواتب اللاعبين أمام المستشار تركي آل الشيخ، فعلى سبيل المثال هناك زميلنا شايع شراحيلي، والذي لم يتسلم راتبه منذ 6 أو 7 أشهر، ومن الصعب له دفع الغرامة التي عليه بسبب تأخر راتبه.

رد آل الشيخ على السهلاوي قائلاً: سلمان المالك، رئيس نادي النصر، تحدث معي وطالبت عادل عزت بالبحث في الأمر من أجل بحث الاستئناف، وأنا بالفعل متعاطف مع شايع شراحيلي.

وأضاف السهلاوي: أتمنى من هيئة الرياضة أن تهتم بباقي اللاعبين مثلما اهتمت من قبل بـ7 لاعبين فهذا سيكون شيئاً رائعاً لنا.

ورد آل الشيخ على السهلاوي قائلاً: مَن هم ال7؟ أنت تقصد وليد عبدالله ووجوده مع أوليفر كان، أنت تريد سفر المهاجمين إلى معسكرات خاصة مثل الحراس؟

وقال السهلاوي: نعم هذا سيكون مفيداً وسيطور أداءنا.

وقال آل الشيخ رداً على السهلاوي: حالياً نتوصل إلى اتفاق من أجل احتراف بعض اللاعبين السعوديين في الدوري الإسباني وفي كرواتيا.

وأوضح السهلاوي: لدي راتب متأخر قدره 15 مليون ريال وهذا حالي وحال أغلب اللاعبين ليس فقط في النصر ولكن في بعض الأندية الأخرى.

وأكد آل الشيخ في تصريحات قائلاً: أتحدث مع الدكتور عادل عزت، وبمشيئة الله -أقل شيء- تحصلون على رواتبكم في شهر يوليو أو أغسطس المقبل.







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