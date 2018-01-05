السهلاوي والفريدي يقودان النصر أمام الزلفي في كأس الملك

المواطن – مروة نبيل

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، عن تشكيلة العالمي الرسمية لمباراة الزلفي، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

وجاءت تشكيلة النصر لمباراة الزلفي في كأس الملك كالتالي: في حراسة المرمى حسين شيعان، وخط الدفاع يتكون من متعب المطلق، عمر هوساوي، برونو أوفيني، وسعد لكرو.

ويقود وسط وهجوم النصر أما الزلفي في مباراة دور الـ32 من كأس الملك كل من: حسام غالي، عبدالعزيز الجبرين، محمد الشهراني، محمد فوزير، أحمد الفريدي، محمد السهلاوي.

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر في مباراة كأس الملك أمام الزلفي كل من: عبدالله العنزي، عبدالله مادو، خالد الشويع، عبدالله الأسطا، أحمد عكاش، نواف الفرشان، ليوناردو.

ويستضيف نادي النصر نظيره الزلفي، بعد قليل، على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

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