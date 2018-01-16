السيسي للعثيمين: نحرص على دعم منظّمة التعاون الإسلامي للاضطلاع بمسؤولياتها

المواطن ـ واس

التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء، 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي: إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مساندة منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الراهنة التي يتعرض لها العالم الإسلامي ولجهود وأنشطة الأمانة العامة “للاضطلاع بمسؤولياتها في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالح مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة”.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تكاتف جهود الدول الإسلامية من أجل صون مقدرات الأمة ومصالحها، مشيرًا إلى “ضرورة التحرك بفاعلية لنزع فتيل الأزمات الراهنة، فضلًا عن التصدي للمخاطر التي تحدق بها وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها”.

وأشار المتحدث الرئاسي إلى حرص الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على تأكيد دعم المنظمة التام لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدًا بإنشاء مصر المجلس الأعلى للإرهاب الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من أسباب الإرهاب وجذوره ومعالجة آثاره.







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