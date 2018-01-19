السيسي يترشّح رسميًّا لولاية ثانية في رئاسة مصر

المواطن ـ القاهرة:

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًّا، اليوم الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، عن ترشّحه للانتخابات الرئاسية 2018، في ولاية ثانية للدولة المصرية.

وأكّد الرئيس السيسي، خلال كلمةٍ له في مؤتمر “حكاية وطن”، أنَّ “اختيار المصريين للرئيس القادم هو الفيصل في المرحلة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه “يتمنى على الجميع التدقيق الجيد في اختيار مرشح يعبر بحق عن إرادة الشعب المصري العظيم”.

وأعلن الرئيس السيسي أنّه “استعرض اليوم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ليضعه أمام مَن يختاره الشعب المصري في انتخابات الرئاسة المصرية 2018”.

وأشار السيسي إلى أنَّ “مصر لن تقف شامخة بين الأمم إلى بجهد وعرق المصريين، الذين وقفوا أمام مخططات هدم الدولة المصرية، ويقفون الآن لبناء مستقبلها”.







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