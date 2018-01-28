السيطرة على حريق بجوار الساحات الشرقية للمسجد الحرام

المواطن- واس

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم، على حريق نشب في مجموعة مكاتب بجوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة السادسة عشرة والدقيقة الثالثة عشرة اليوم الأحد، تلقت غرفة العمليات بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في مجموعة بيوت جاهزة تستخدم كمكاتب للإداريين يقدر عددها بحوالي 15 بيتًا جاهزًا تابعًا لأحد المقاولين، لافتًا إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وأفاد بأنه نجم عن الحادث تعرض عدد من العاملين بالموقع باختناقات بسيطة، وتلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر، وهم بصحة جيدة.







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