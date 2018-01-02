الشاي الساخن يقلل احتمال الإصابة بخطر المياه الزرقاء

المواطن - متابعة

أكد باحثون أميركيون، أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الساخن ربما يقل احتمال إصابتهم بأعراض المياه الزرقاء بالمقارنة مع الآخرين.

وأوضح معدو الدراسة في دورية طب العيون البريطانية أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون القهوة والمشروبات الغازية والشاي المثلج قل احتمال الإصابة بالمياه الزرقاء بنسبة 74% لدى الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة وتناولوا كوبًا أو أكثر من الشاي الساخن الذي يحتوى على مادة الكافيين يوميًّا.

ومن جانبها، قالت الطبيبة آن كوليمان من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس: إن “المياه الزرقاء يمكن أن تؤدي إلى فقد البصر، وسيكون من المفيد إذا تسنى الوقاية منها؛ لأنه لا يوجد علاج لها”.

وتابعت كوليمان بحسب وكالة “رويترز” أن “أفضل وسيلة للوقاية هي فحص العين”.







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