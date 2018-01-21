الشباب يضم علي النمر ويُعيره إلى هذا النادي الإسباني

المواطن - مروة نبيل

انضم اللاعب علي النمر إلى صفوف نادي الشباب، ثم وقع على عقود انتقاله إلى نومانسيا الإسباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وانتقل عدد من اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وذلك من أجل العمل على تطوير مستواهم وتجهيزهم لمباريات المنتخب السعودي المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وانضم نجم الاتحاد فهد المولد لنادي ليفانتي، سالم الدوسري لاعب الهلال لصفوف فياريال، ونوح الموسى لاعب الفتح لنادي بلد الوليد، ونجم الشباب عبدالله الحمدان إلى نادي سبورتينغ خيخون، ونجم النصر يحيى الشهري إلى نادي ليغانيس.

وتعاقد ناديا فياريال وليغانيس مع ثنائي المواليد جابر عيسى ومروان عثمان لمدة 6 أشهر حتى نهاية هذا الموسم.







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