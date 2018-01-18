الشباب يوضح موقف كريري وحقيقة المفاوضات مع نجم الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، عن موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم سعود كريري، من الاستمرار مع الليث خلال الفترة المقبلة، مُشددًا في الوقت ذاته على وجود أخبار سعيدة للجماهير.

وقال أحمد المسعود خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “نحن في إدارة نادي الشباب عاقدون العزم على رفع مستوى الفريق فنيًّا، وتحسين ترتيبنا في سلم الدوري، والحمد لله على ما تحقق”.

وتابع: “الكابتن مؤيد اللافي سيصل فجر الغد بإذن الله، وسينضم إلى تدريبات الشباب في المساء، وعقد اللاعب مع النادي يمتد لـ3 سنوات.. أدعو محبي الشباب لمتابعة حساب النادي خلال الفترة المقبلة وبإذن الله سيجدون أخبارًا مفرحة”.

وأضاف: “الكابتن سعود كريري لاعب كبير، ولكن بداية الموسم حصل بينه وبين المدرب آنذاك خلاف تسبَّب بإبعاده عن الفريق.. وكارينيو يرى أن اللاعب يستحق ختامًا أفضل، وقد يستعين بخدماته متى ما احتاج إليه”.

وواصل مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، تصريحاته قائلًا: “سعود كريري تدرب مع الشباب اليومين الماضيين، وهو مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده”.

المسعود تابع تصريحاته قائلًا: “إدارة النادي حريصة على إصلاح الكثير من المشاكل والالتزامات المالية السابقة، من بينها مطالبات الكابتن وليد عبدالله بمستحقاته”.

وبشأن اهتمام نادي الشباب بالنجم عبدالله الزوري، قال المسعود: “أنا لا أؤكد أو أنفي مفاوضات الشباب مع الهلال للاستفادة من خدمات اللاعب عبدالله الزوري”.







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