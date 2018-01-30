الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يستقبل المعزين في وفاة والدته

المواطن - الرياض

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقصر البطين في أبوظبي أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قدم للعزاء في وفاة والدة الشيخ خليفة.

كما استقبل خليفة بن زايد آل نهيان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وأسرة آل نهيان، المعزين بوفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

حضر الاستقبال الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد نعى والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية الأحد الماضي، وأعلنت الدولة الحداد 3 أيام.

وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان لها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم. وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.







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