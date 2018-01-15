الصندوق العقاري يتخطى حاجز الـ8 آلاف تمويل سكني للمرة الأولى

المواطن - الرياض

شهدت الدفعة الأولى من برنامج سكني في مرحلته الثانية التي تم الإعلان عنها اليوم تطورات في أرقام التمويل المقدم من الصندوق العقاري ليتجاوز 8.300 للمرة الأولى منذ إطلاق البرنامج.

وعلى مدى الدفعات السابقة من العام الماضي تراوح ما قدمه الصندوق العقاري من تمويل سكني في حدود 7700 في كل دفعة أما هذه المرة فقد تجاوز العدد ما تم طرحه في الدفعات السابقة.

وتعهد الصندوق العقاري بتقديم 100 ألف دعم تمويلي خلال العام الجاري على دفعات شهرية.

وخلال العام الماضي وفرت وزارة الإسكان 280 ألف منتج سكني وتمويلي، عبر برنامج سكني على دفعات شهرية، شملت 120 ألف وحدة سكني متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

ذكر أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6681 وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة الرياض بـ 505 وحدات سكنية، ومنطقة مكة المكرمة 4624 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1552 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8300 تمويل مدعوم الأرباح موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 2684، مكة المكرمة 1123، المدينة المنورة 641، القصيم 929، المنطقة الشرقية 882، عسير 645، تبوك 243، حائل 273، الحدود الشمالية 235، جازان 163، نجران 179، الباحة 151، الجوف 152. فضلاً عن توزيع الأراضي البالغ عددها 4500 قطعة أرض في عدد من المناطق المختلفة.







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