الصندوق العقاري يكشف آلية تمويل المستفيدين: لا تشيلوا هم

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد الصندوق العقاري، أن التمويل المدعوم يتم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية المشاركة في البرنامج (بنوك/ شركات تمويل).

ورد الصندوق العقاري على استفسار مواطن “غاضب”؛ لأنه تم تحويله إلى البنوك بعد انتظار دام سنوات، أن المستفيد يحصل على الدَّعم من الصندوق مباشرة، مضيفًا “لا تشيل هم هو دعمٌ غير مسترد”.

وفي وقت سابق، شرح الصندوق العقاري طريقة تحويل التمويل القائم من أحد البنوك، إلى تمويل مدعوم.

وأوضح الصندوق العقاري ردًّا على استفسار مواطن في هذا الشأن عبر “تويتر”، أنه يجب أولًا الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري، ثم تعبئة الطلب، وبعدها انتظار صدور الموافقة لك.

ولفت إلى أنه بعد صدور الموافقة يجب التوجه إلى وحدة خدمات المستفيدين لاستكمال الإجراءات.







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