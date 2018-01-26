الصندوق العقاري: 4 خطوات لتحويل التمويل القائم من أحد البنوك إلى مدعوم

المواطن- عبدالرحمن دياب

شرح الصندوق العقاري طريقة تحويل التمويل القائم من أحد البنوك، إلى تمويل مدعوم.

وأوضح الصندوق العقاري ردًا على استفسار مواطن في هذا الشأن عبر “تويتر”، أنه يجب أولًا الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري، ثم تعبئة الطلب، وبعدها انتظار صدور الموافقة لك.

ولفت إلى أنه بعد صدور الموافقة يجب التوجه إلى وحدة خدمات المستفيدين لاستكمال الإجراءات.

وفي وقت سابق، أكد الصندوق العقاري أن هناك 5 مسارات للتمويل المدعوم.

وقال الصندوق العقاري إن مسارات التمويل المدعوم هي شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة، وأيضًا تمويل البناء الذاتي.

وتابع الصندوق العقاري أنه ضمن التمويل المدعوم، هناك تمويل برهن العقار، وأيضًا تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم.







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