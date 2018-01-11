الصنيع: الاتحاد لن يتعاقد مع نايف هزازي لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

رد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حمد الصنيع، على الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد مع النجم نايف هزازي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الصنيع: “الاتحاد ممنوع من التسجيل لفترتين، ولا نستطيع التسجيل إلا في الفترة الصيفية، وأحمد بالخير لن يتم تسجيله إلا في الفترة الصيفية”، مُضيفًا: “أحمد بالخير فضّل الانتظار إلى الصيف والتوقيع مع الاتحاد على التوقيع مع الأهلي واللعب مباشرة”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “لا ننوي ضم نايف هزازي، لأن فريقنا ممنوع من التسجيل.. وأتمنى من نايف أن ينضم إلى أيِّ فريق لأنه موهوب والأخضر يحتاجه”.

وعن النجم المصري محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف في صفوف الاتحاد، قال الصنيع: “عطاء كهربا في الملعب هو ما يرضي جماهير الاتحاد.. وبعدها.. صافي يا لبن”.

وشدَّد حمد الصنيع على أن نادي الاتحاد الآن ليس اتحاد 2010، ويجب على الجميع أن يتعامل مع التغييرات جيدًا، وأن يُقدر الجميع اسم الكيان، وتابع: “الفوز هو مطلبنا أمام الهلال في الكلاسيكو السبت”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نطمح إلى زيادة أرقام جماهيرنا في “ادعم ناديك” عبر خطة تسويقية سنعلن عنها قريبًا.. وسنعلن عن شريكنا الإستراتيجي قريبًا.. ومصلحة الفريق جعلتنا نبحث عن عقد شراكة وليس عقد رعاية فقط”.







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