الصيدليات تحت مجهر الصحة والتجارة لمراقبة الأسعار

نظّمت وزارة الصحة، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، حملة لمراقبة الأسعار في الصيدليات بجميع مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والدخل.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ مراقبيها تولوا تفتيش الأدوية وفواتير المنشآت التي تمّت زيارتها. مرفقة تدوينتها بصور للحملة.

يذكر أنَّ مختصين عدّة، أكّدوا ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة، على الرغم من استقرار أسعارها العالمية، لافتين إلى أنَّ بعض الأدوية في المملكة يصل سعرها إلى 6 أضعاف مثيلاتها في بعض دول الجوار، ومنها مصر.