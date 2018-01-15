الصين تشدد الرقابة على البنوك في 2018 لتقليص الأخطار المالية

المواطن - متابعة

أكدت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين، أن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص الأخطار المالية، مشددةً على الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع.

وأوضحت لجنة تنظيم البنوك بالصين في بيان أن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك.

ولفتت اللجنة إلى أنه لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على الأخطار ضعيفة نسبيًّا، وأسبابًا جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه، متابعةً أن السيطرة على قطاع البنوك ستكون عملية طويلة الأجل ومرهقة ومعقدة.

وحذرت من أن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على الأخطار في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الموازنات العمومية.







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