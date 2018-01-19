الضمان الاجتماعي في صبيا يتفقّد الناجي من فاجعة الكدمي ويعالج ظروفه المأساوية

المواطن ـ جازان:

وقف مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صبيا، على حالة سامي النعمي والد الأسرة، التي تُوفي سبعة منها في حادث مروري بمركز الكدمي، التابع لمحافظة صبيا في بمنطقة جازان؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكّد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس، أحمد قنفذي، أنه تم تكليف فريق بقيادة مدير مكتب الضمان الاجتماعي بصبيا محمد الصعدي، وتمت دراسة الحالة؛ وذلك لتقديم المساعدة للأسرة، مشيرًا إلى تكليف الجمعية الخيرية بمحافظة صبيا بالوقوف على الحالة.

يُذكر أنّه جاء هذا التفاعل، لما تعانيه الأسرة، من ظروف صعبة، جراء حريق منزله وزوجته الأخرى وأبنائهما، ولظروفه المعيشية.







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