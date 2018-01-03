الطاقة تنفي تصريحات منسوبة للفالح حول أسعار الطاقة

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن ما يتم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي حول تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأثر الإنفاق التوسعي في ميزانية عام 2018 المنعقد في 20 ديسمبر من العام الماضي، بأنه لن يكون هناك أي تصحيح لأسعار الطاقة في عام 2018 بأنه غير صحيح إطلاقًا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن حديث معالي المهندس خالد الفالح كان يدور حول عدم تغيير أسعار الطاقة للقطاع الصناعي فقط، لتخفيف العبء على المواطنين خلال الفترة التي تحتاجها الصناعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاكها للطاقة، وهو الأمر الذي تم تطبيقه فعلاً.

وأشار البيان إلى أنه يمكن مشاهدة مقطع الفيديو الذي تحدث خلاله معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن هذا الموضوع على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو على حساب “واس” على تويتر.







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