الطقس اليوم.. أمطار وثلوج على 5 مناطق بينها جبل اللوز

المواطن- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على مرتفعات جازان وعسير تشمل السواحل منها، وسط تساقط ثلوج على جبل اللوز وعلقان.

ولفتت الأرصاد أن مرتفعات منطقة تبوك جبل اللوز وعلقان ستشهد تساقطًا خفيفًا للثلوج كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات وطريف) يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة.

ويوم أمس رسمت الثلوج المتساقطة على جبل اللوز بمنطقة تبوك، لوحةً فنيةً يمتزج فيها اللون الأبيض المختلط بالطين على المرتفعات الجبلية بمشاعر المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عشرات المغردين على “تويتر”، بتساقط الثلوج على جبل اللوز معبرين عن فرحتهم بعودة البياض إلى مرتفعات تبوك، متأملين أن يسعفهم الوقت ويساعدهم الطقس على زيارة تلك المناطق واللعب برجل الثلج.

وأورد تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط، بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.







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