الطقس حتى 25 يناير.. دفء يتبعه انخفاض في الحرارة وغبار وصقيع

المواطن - الرياض

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، توقعاته للطقس، خلال الأيام المقبلة.

ولفت كراني، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن بعض المناطق الشمالية للمملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة، يصحبها انخفاض حراري وأتربة مثارة وصقيع، يوم الاثنين المقبل.

وتابع أنه من المتوقع وصول كتلة هوائية باردة على الشمال، تمتد على جنوب حائل والأطراف الشمالية للغربية يصحبها انخفاض حراري وأتربة مثارة وصقيع على الشمال.

ولفت إلى أن الخميس قد يسود الدفء القطاع الغربي والشمال والوسطى والشرقية تحت تأثير مد وجزر كتل باردة حتى فجر الأحد 21 يناير، مضيفًا أنه سيعم الدفء كافة المملكة، ويأتي بعدها الثلاثاء 23 يناير كتلة شديدة البرودة تبدأ بالشمالية الغربية وتدريجيًّا للشمال والغربية والشرقية والوسطى حتى فجر 25 يناير.

كما توقع كراني انخفاضًا حراريًّا ملموسًا وطقسًا مغبرًا وصقيعًا على الشمال والوسطى وضبابًا على الشرقية والمصائف، وتكون سحابي على المرتفعات الجبلية والجنوبية الغربية والمناطق الشمالية الغربية، وبالاتجاه شرقًا والأطراف الشمالية للغربية، وذلك في الفترة من 18 إلى 25 يناير الجاري.







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