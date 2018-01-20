الطقس غدًا.. الرياح المثيرة للغبار تمتد إلى مكة والمدينة

المواطن- عبدالرحمن دياب

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض كذلك على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية خاصة الأجزاء الشرقية منها.

ولفتت الأرصاد أن الرياح تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وفي وقت سابق، رفعت وزارة الصحة جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار.

وأعلنت الصحة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة، في حين تنخفض درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

كما أصدر الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا بشأن موجة غبار كثيف تضرب العديد من مناطق المملكة تتدنى على إثرها الرؤية الأفقية.







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