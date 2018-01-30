العاصمة الرياض تشهد انطلاق أول ملتقى للقيم

المواطن - الرياض

أعلنت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب انطلاق أول ملتقى للقيم بالسعودية يوم الأحد 18/5/1439هـ الموافق 4/2/2018 بقصر طويق بحي السفارات بالرياض.

وقالت الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود: إن هذه المبادرة النوعية لمركز القيم التابع لجمعية الغد للشباب تأتي انطلاقاً من رؤية 2030 التي اعتمدت على وضع برامج مختلفة ومتنوعة والتي من أهمها برنامج تعزيز الشخصية السعودية الذي يهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وزرع القيم الإيجابية.

وأشارت الأميرة نوف إلى أن ملتقى القيم الأول سيحظى بمشاركة واسعة من المهتمين والمختصين وصناع القرار في مجال القيم للاطلاع على أبرز وأهم المساهمات في مجال التحول المؤسسي والمجتمعي من خلال القيم.

من جهة أخرى أكدت الأستاذة ديمة عبد العزيز آل الشيخ مديرة مركز القيم بجمعية الغد للشباب أن ملتقى القيم يعتبر من أهم المبادرات التي تبناها مركز الغد للقيم، الذي يسعى المركز من خلالها على خلق وابتكار المبادرات التي تساهم في رفع الوعي بالقيم وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع تماشياً مع رؤية المملكة 2030 , بالإضافة إلى المساهمة في صنع قدوات قيادية ليكونوا سفراء القيم في السعودية، والعمل على تحفيز المدعوين لخلق محتوى مبتكر عن القيم.

وأوضحت آل الشيخ أن برنامج الملتقى سيتناول القيم الفردية وقيم المجتمع والوطن كذلك قيم المؤسسات والتحول المؤسسي المبني عليها، كما سيتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة.







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