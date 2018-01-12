العجز في مصر يتراجع 0.3%

المواطن - القاهرة

أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن عجز الموازنة انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 4.4%، مقابل عجز بلغ 5% بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وقال الجارحي إن العجز الأولي تراجع إلى 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% نفس الفترة العام السابق.

وأوضح أن مصر تستهدف انخفاض نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول 2022، وهو مما يحسّن فرص الاستثمار بمصر وتوجيه الفائض إلى الأولويات من بنود الصرف، وخلق مزيد من فرص العمل ومزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.

وبينت وزارة المالية أن عجز الموازنة انخفض خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 إلى 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوماً و357 يوماً خلال عطاءات أمس الخميس، لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2017.







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