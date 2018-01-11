العدل توقف أي تعديلات مستقبلية للوكالات للمواطنين والمقيمين

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أوقفت وزارة العدل، ممثلة في قسم التوثيق، أيَّ تعديلات مستقبلية للوكالات للمواطنين والمقيمين للهويات والأسماء .

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن الإيقاف جاء بعدما أكملت وزارة العدل عمليات الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لوزارة الداخلية للتحقق من أرقام الهويات في نظام الوكالات الإلكتروني، بعدما كان التعديل يدوياً في كافة تلك الوكالات الصادرة من الوزارة.

وأكدت الوزارة في تعميم لها لكافة المحاكم وكتابات العدل بعدم تعديل أي بيانات، كون ذلك يتم آلياً من قِبَل الجهة المنفِّذة للتعديل.







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